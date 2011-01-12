В Донецке школьник повредил себе глаз петардой
08:35, 12 января 2011Новости регионов
2
Взорвалась в руках
В Донецке у 13-летнего школьника петарда взорвалась в руках, в результате был поврежден глаз.
Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Донецкого городского управления милиции Виктор ДУБОВИК.
По его словам, в Петровском районе г. Донецка «13-летний школьник в квартире попытался поджечь петарду и выбросить ее в форточку, но петарда взорвалась у него в руках, был поврежден глаз».
В.ДУБОВИК добавил, что к счастью, школьник сейчас находится «в нормальном состоянии».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter