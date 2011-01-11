На Луганщине самый высокий уровень заболеваемости гриппом за три года

На территории Луганской области в 2010 году медики зарегистрировали самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за последние три года. Об этом вчера на брифинге заявила заместитель главного государственного санитарного врача в Луганской области Надежда КАЧУР. При этом она подчеркнула, что в настоящее время эпидемический порог Луганщиной еще не достигнут: уровень заболеваемости на 20% ниже.

Как отметила Надежда КАЧУР, в основном эпидемиологи выделяют вирусы гриппа АН1N1 и гриппа В, а также респираторные вирусы, в том числе аденовирусы. По ее словам, большинство взрослого населения защищено от гриппа В иммунитетом, полученным после перенесенных ранее заболеваний. Треть населения имеет уже иммунитет против гриппа АН1N1. Грипп В чаще всего поражает детей. «Сегодня в области у детей в возрасте до 2-х лет эидемический порог превышен на 60%, фактически это эпидемия. В остальных возрастных группах эпидемии нет», - констатировала она - благоприятно сказываются зимние школьные каникулы.

По ее словам, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом на Луганщине медики ожидают к середине февраля. Всего, по их прогнозам в этом году простудными вирусами переболеют порядка 350 тыс. жителей области. По состоянию на 03.01.11 с начала эпидсезона (с 1 ноября 2010г.) в Луганской области ОРВИ и гриппом уже переболело 104 тыс. 399 жителей. В области привито более 29 тыс. человек, в это группы риска: медики, подопечные и обслуживающий персонал закрытых учреждений (детсадов, интернатов).