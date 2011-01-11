Хмельниччина: участковые больницы реорганизуют в амбулатории

В Хмельницкой области участковые больницы будут реорганизовывать в амбулатории сельской медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации Вадим ГАВРИШКО во время прямой телефонной линии.

“Всем известно, что уровень предоставления помощи в участковых больницах области низкий. Однако речь не идет о полной ликвидации этих заведений. Напротив – мы хотим их реорганизовать в амбулатории сельской медицины, чтобы повысить качество предоставления медицинских услуг”, - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в Хмельницкой области в этом году предусмотрено поэтапное реформирование системы здравоохранения. В частности, состоится разграничение первичного, вторичного и третичного уровней предоставления медицинской помощи, определение перечня услуг в соответствии с уровнем помощи; утверждение стандартов предоставления медицинской помощи и клинических протоколов; принятие органами местного самоуправления и региональными органами исполнительной власти по здравоохранению соответствующих решений относительно структурной перестройки системы здравоохранения.