Львовщина: три человека отравились угарным газом

В городе Сокаль Львовской области в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома в результате нарушения правил эксплуатации индивидуального газового котла от отравления угарным газом погибли три человека.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.