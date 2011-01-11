В Кировограде самый низкий уровень вакцинации против гриппа у работников сферы пассажирского транспорта - 14%, прививки получили 70 человек при плане 500.

Об этом сообщает официальный сайт Кировоградского горсовета со ссылкой на информацию начальника Управления здравоохранения Любовь ПИВОВАРЧУК.

По ее словам, предсезонная иммунопрофилактика гриппа проводилась среди групп эпидемического и медицинского риска. Прививки против гриппа получили 4 тысячи 161 человек. Среди вакцинированных – 1 тыс. 207 медицинских работников, 203 работника образования, 1 тыс. 447 работников сферы обслуживания, 1082 работника торговли.

В то же время, как сообщил главный государственный санитарный врач Кировоградской области Федор ЧЕРНЫЙ, общеобластные мероприятия по иммунопрофилактике проведены на высоком уровне, показатель составляет более 70% плана.

Среди лучших территорий главный санврач отметил Кировоград (выполнено 95% запланированного показателя прививок), самый низкий уровень вакцинации в райцентре Малая Виска – 11%.