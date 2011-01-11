В одном из сел в Херсонской области сгорел ФАП

Расследование продолжается

В селе Подо-Калиновка Цюрупинского района Херсонской области сгорел местный фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС, пожар произошло сегодня ночью. В помещении фельдшерско-акушерского пункта, принадлежащего поселковому совету, сгорело медицинское оборудование: столы для осмотра, стоматологическое оборудование, лежаки, столы и стулья. Общая площадь пожара составляла 96 кв. м. К тушению огня привлекались две бригады спасателей. Причина пожара и убытки устанавливаются. Расследование продолжается.

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