Львовщина: с пищевым отравлением госпитализированы 7 людей

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы семь человек.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, на протяжении 8-10 января в инфекционные отделения Жидачевской и Стрыйской центральных районных больниц с предварительным диагнозом “острый энтероколит” госпитализированы семь человек, которые в ночь с 6 на 7 января в частном жилом доме с. Корнелевка Жидачевского района отмечали Рождество Христово. Всего на праздновании находилось 17 человек.

Состояние госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания.