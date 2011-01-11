Мариуполь: 89-летняя женщина выбросилась из окна 4 этажа

В Мариуполе Донецкой области погибла 89-летняя женщина, выбросившись из окна 4 этажа дома.

Об этом сообщает мариупольский сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника пресс-службы Мариупольского ГУВД Ивана БАБАЕВА.

Согласно сообщению, тело пожилой женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами одного из домов на улице Новороссийской. По словам И.БАБАЕВА, 89-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.

Мотивы, которые подтолкнули женщину преклонных лет на такой поступок, сейчас выясняет милиция.