Мариуполь: 89-летняя женщина выбросилась из окна 4 этажа
08:38, 11 января 2011Новости регионов
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Почему - выясняют
В Мариуполе Донецкой области погибла 89-летняя женщина, выбросившись из окна 4 этажа дома.
Об этом сообщает мариупольский сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника пресс-службы Мариупольского ГУВД Ивана БАБАЕВА.
Согласно сообщению, тело пожилой женщины без признаков жизни было обнаружено под окнами одного из домов на улице Новороссийской. По словам И.БАБАЕВА, 89-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.
Мотивы, которые подтолкнули женщину преклонных лет на такой поступок, сейчас выясняет милиция.
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