Херсонщина: 25-летний мужчина пострадал от обморожения
17:40, 10 января 2011Новости регионов
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Был в состоянии опьянения
В Херсонской области от обморожения пострадал 25-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области 6 января по Ивановской районной больницы был доставлен 25-летний житель села Нововасильевка с диагнозом "обморожение пальцев правой руки".
Предварительно известно, что мужчина получил обморожения находясь долгое время на улице в состоянии алкогольного опьянения.
По данным ГУ МЧС в Херсонской области это первый случай обморожения в регионе в 2011 году. В прошлом году от переохлаждения пострадали 84 человека из которых 3 погибли.
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