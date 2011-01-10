Херсонщина: 25-летний мужчина пострадал от обморожения

В Херсонской области от обморожения пострадал 25-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области 6 января по Ивановской районной больницы был доставлен 25-летний житель села Нововасильевка с диагнозом "обморожение пальцев правой руки".

Предварительно известно, что мужчина получил обморожения находясь долгое время на улице в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГУ МЧС в Херсонской области это первый случай обморожения в регионе в 2011 году. В прошлом году от переохлаждения пострадали 84 человека из которых 3 погибли.