Киев: из Программы приватизации исключили 2 медзаведения

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности одобрила исключение из Программы приватизации зданий амбулатории Центральной районной поликлиники Шевченковского района и кабинета доверия Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции "Республика Киев" в Киевсовете со ссылкой на председателя фракции, заместителя председателя указанной комиссии горсовета Дениса МОСКАЛЯ.

По его словам, комиссия согласовала соответствующий проект решения Киевсовета, которым предусматривается удовлетворить протест прокуратуры Киева и исключить из Программы приватизации здания на ул. Трехсвятительской, 7 лит. А, Б, Г, в которых и расположены отмеченные заведения здравоохранения.

«Мы продолжаем пересматривать Программу приватизации, составленную еще командой ЧЕРНОВЕЦКОГО, и исключать из нее медицинские учреждения. Команда мэра в свое время включила эти помещения в перечень объектов, которые подлежат продаже на аукционе, вопреки нормам Закона «О государственной программе приватизации», - заявил Д.МОСКАЛЬ.

Депутат подчеркнул, что столичная власть не предоставила равноценных помещений ни поликлинике Шевченковского района, ни центру борьбы со СПИДом.

«Авторы Программы приватизации планировали просто выселить эти заведения на улицу. И они тогда даже не задумывались о будущем поликлиники и ее пациентов, не говоря уже о требованиях Конституции Украины, согласно которым существующая сеть государственных и коммунальных заведений здравоохранения не может быть сокращена», - также заявил Д.МОСКАЛЬ.

Также он сообщил, что фракция намерена разобраться, почему перестала работать аптека КП «Фармация» на улице Марии Заньковецкой, к которой привыкли жители центра Киева.

Д.МОСКАЛЬ напомнил, что Киевский городской совет в конце октября 2010 года уже исключил из перечня объектов, которые подлежат продаже, ряд помещений медицинских заведений, в частности, санитарно-эпидемиологической станции Шевченковского района, Института эндокринологии и обмена веществ АМН Украины, а также 7 аптек КП «Фармация».