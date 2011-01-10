Винниччина: мужчину задавил автомобиль, сорвавшийся с домкрата
15:22, 10 января 2011Новости регионов
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Погиб от полученных травм
В селе Семиречка Гайсинского района Винницкой области мужчину задавил автомобиль, сорвавшийся с домкрата.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
В частности, 54-летний местный житель во дворе проводил ремонтные работы автомобиля ГАЗ-69. Машина была установлена на домкрат.
Из-за неосторожности мужчины автомобиль сорвался с устройства и придавил его.
Пострадавший погиб на месте от полученных травм.
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