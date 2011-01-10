Винниччина: мужчину задавил автомобиль, сорвавшийся с домкрата

В селе Семиречка Гайсинского района Винницкой области мужчину задавил автомобиль, сорвавшийся с домкрата.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

В частности, 54-летний местный житель во дворе проводил ремонтные работы автомобиля ГАЗ-69. Машина была установлена на домкрат.

Из-за неосторожности мужчины автомобиль сорвался с устройства и придавил его.

Пострадавший погиб на месте от полученных травм.