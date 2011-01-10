Хмельницкий: изъята партия фальсифицированного алкоголя

Работники налоговой милиции в Хмельницком изъяли партию фальсифицированных алкогольных напитков стоимостью около 300 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Хмельницкой области, на подпольном складе хранилась значительная партия алкогольных напитков с признаками подделки. При этом у владельцев складского помещения не оказалось специального разрешения (лицензии) на право осуществления оптовой и розничной торговли алкогольной продукцией.

Изъято 10 тыс. 140 пол-литровых бутылок и 1 тыс. 770 чвертьлитровых бутылок фальсифицированной водки, 53 бутылки шампанского и 872 бутылки вина.

Проверка продолжается.