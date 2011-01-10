Львовщина: с начала горнолыжного сезона травмировались 58 туристов

Львовским горным поисково-спасательным отрядом МЧС с начала горнолыжного сезона была оказана помощь 58 травмированным туристам-лыжникам и проведены поисково-спасательные работы 4 заблудившихся туристов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.

В частности, 9 января на лыжных трассах горы Тростян и горы Высокий Верх спасатели оказали помощь двум травмированным туристам-лыжникам.