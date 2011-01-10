Львовщина: с начала горнолыжного сезона травмировались 58 туристов
13:56, 10 января 2011Новости регионов
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И нашли 4 заблудившихся туристов
Львовским горным поисково-спасательным отрядом МЧС с начала горнолыжного сезона была оказана помощь 58 травмированным туристам-лыжникам и проведены поисково-спасательные работы 4 заблудившихся туристов.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.
В частности, 9 января на лыжных трассах горы Тростян и горы Высокий Верх спасатели оказали помощь двум травмированным туристам-лыжникам.
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