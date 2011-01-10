Неосторожность при курении убила людей

В селе Константинополь Донецкой области во время пожара в частном жилом доме погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В общей сложности в Украине в течение минувших суток зарегистрировано 125 пожаров, в том числе в жилищном секторе 99 пожаров, на которых выявлены тела 12 погибших.

Кроме этого, возникло два пожара на предприятиях и восемь пожаров - на транспорте. Огнем уничтожено 46 зданий, пять единиц автотракторной техники и 52 тонны кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 88 тыс. грн., из которых 634 тыс. грн. – прямые.