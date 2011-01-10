В Севастополе продолжается поиск двух пропавших 4 января девочек

В Севастополе милиция продолжает разыскивать пропавших 4 января двух девочек, 1999 и 2000 годов рождения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель руководства Ленинского районного отдела УМВД Украины в городе Севастополе, поиски детей не прекращались и в праздничные дни, к ним привлечены не только работники райотдела, но всего гарнизона милиции. В поиске также участвуют инициативные группы жителей города. Сегодня, с возобновлением учебного процесса в школах, оперативники работают также в школе, которую посещали пропавшие дети.

О пропаже девочек с указанием примет постоянно сообщают местные телеканалы и радиостанции, фотографии девочек также размещены во многих печатных и электронных СМИ региона.