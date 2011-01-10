Во Львове 7 детей в реанимации с острым алкогольным отравлением

В период новогодних праздников в больницы Львова были госпитализированы 7 детей с острым алкогольным отравлением.

Об этом сообщили УНИАН в Львовском городском совете.

В частности, в период с 1 по 4 января в городскую клиническую больницу Львова на стационарное лечение попали 7 детей в возрасте 13-16 лет с острым алкогольным отравлением.

Из них четверо детей в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.