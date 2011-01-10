Во Львове 7 детей в реанимации с острым алкогольным отравлением
13:03, 10 января 2011Новости регионов
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В период новогодних праздников
В период новогодних праздников в больницы Львова были госпитализированы 7 детей с острым алкогольным отравлением.
Об этом сообщили УНИАН в Львовском городском совете.
В частности, в период с 1 по 4 января в городскую клиническую больницу Львова на стационарное лечение попали 7 детей в возрасте 13-16 лет с острым алкогольным отравлением.
Из них четверо детей в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение больницы.
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