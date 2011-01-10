Днепропетровщина: муж убил жену после чего покончил с собой

В с. Марьянское Апостоловского района Днепропетровской области 47-летний мужчина убил свою 50-летнюю жену после чего покончил с собой.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что злоумышленник во время ссоры с женой нанес ей колотое и резаное ранение, после чего облил тело легковоспламеняющимся веществом и поджег. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

В ходе предварительного следствия выяснено, что между погибшими супругами неоднократно возникали ссоры и драки.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).