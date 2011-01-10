В Одессе продавали младенцев за $ 1,5 тысячи

В Одессе будут судит врачей и чиновника, которые за взятки передавали младенцев на усыновление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, прокуратура Одессы направила к суду для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы в составе должностного лица Одесской областной детской клинической больницы, должностного лица Коминтерновской центральной районной больницы и должностного лица Коминтерновской райгосадминистрации, которые за взятки передавали в семьи посторонним лицам малолетних детей.

Указанные лица привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 169, ст. 148 Уголовного кодекса Украины – получение взятки, злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог, незаконные действия при усыновлении (удочерении), подмена ребенка.

В ходе досудебного следствия обнаружено 9 эпизодов передачи посторонним лицам за взятки новорожденных детей в возрасте до одного года, оставленных матерями в роддомах. Обвиняемые получали взятки в размере от 1 тыс. 500 до 4 тыс. дол. Всего преступной группой получено взяток на сумму свыше 150 тыс. грн., информировали в Генпрокуратуре

Установлены факты регистрации в органах РАГСа Одессы детей, незаконно усыновленных по поддельным медицинским справкам о рождении в родильном отделении Коминтерновской ЦРБ. Справки выдавались взяткодателям вместе с ребенком двумя обвиняемыми, отмечается в сообщении.

В частности, следствием установлена женщина цыганской национальности, которая в июне 2010 года по поддельной справкей зарегистрировала мальчика на свою фамилию, незаконно получила социальную помощь от государства в сумме свыше 10 тыс. грн. в связи с якобы рождением этого ребенка.

Теперь меру вины всех трех обвиняемых по этому уголовному делу определит суд, подчеркнули в ГПУ.