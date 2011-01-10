В Мариуполе от обморожения пострадала 47-летняя женщина.

Как сообщает мариупольский сайт ilich.in.ua, «скорая помощь» подобрала ее возле мусорных баков на одной из улиц города и доставила в больницу с признаками обморожения и общего переохлаждения организма.

Бездомная женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение горбольницы №10.

Она стала десятой жертвой морозов в Мариуполе с начала зимы. Как отмечают медики, всех пострадавших врачам удалось спасти. Летальных исходов от переохлаждений в Мариуполе не зарегистрировано.