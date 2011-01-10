В Киеве будет рости заболеваемость гриппом среди детей

В Киеве медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей после начала занятий в школах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения КГГА Раису МОИСЕЕНКО.

В частности, по ее словам, сейчас в Киеве ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабильная и контролируемая. Она подчеркнула, что за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 19% и остается ниже эпидемиологического порога на 23%.

Р.МОИСЕЕНКО отметила, что снижение заболеваемости связано, в частности, с периодом новогодних праздников и каникул, во время которых дети преимущественно находятся дома. Но после каникул, когда дети вернутся к учебе, заболеваемость может вырасти, сказала она, добавив, что тогда большую роль будет играть ответственное отношение родителей к здоровью собственных детей и их одноклассников.

Р.МОИСЕЕНКО обратилась к родителям с призывом оставлять детей с любыми катаральными симптомами (насморк, кашель, лихорадка) дома и обращаться к врачу.

По информации Главного управления здравоохранения, повышение уровня заболеваемости ожидается в конце января и в феврале, поэтому актуальной остается профилактика заболеваний.