2-летняя девочка умерла от отравления продуктами горения

В Житомирской области двухлетняя девочка умерла в результате отравления продуктами горения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший лейтенант службы гражданской защиты Центра связей с общественностью УМЧС в Житомирской области Ярослав МЕЛЬНИК.

По его словам, в городе Барановка в ночь с 2 на 3 января в комнате частного дома, где спала двухлетняя дочка молодых супругов, был постоянно включен компьютер. Утром мать девочки увидела, что стены возле компьютера черные от копоти, но не обратила на это внимания. Она разбудила дочку и поехала с ней к матери, где девочке стало плохо.

Женщины немедленно вызывали «скорую помощь» и девочку доставили в реанимационное отделение Барановской районной больницы. Там маленькая пациентка умерла.

Специалистами МЧС установлено, что из-за короткого замыкания электропроводки в постоянно работающих самодельных колонках, которые были обшиты деревом и пластиковой вагонкой, плавились и тлели синтетические материалы, что привело к выделению в воздух ядовитых веществ, которые и стали вероятной причиной смерти ребенка.