В школах Ривненской области прекращен карантин

С понедельника, 10 января, все школьники Ривненской области, учеба которых была прервана в связи с распространением гриппа, приступят к занятиям.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заведующий отделом областной санэпидемстанции Анатолий РЕЗНИКОВ, за последнюю неделю больных гриппом и острыми респираторными инфекциями в области уменьшилось на 40 процентов.

Исключение составляет лишь Радивиловский район. Но медики надеются, что за выходные и там ситуация стабилизируется. В целом, более половины всех, кто заболел во время эпидемии, были дети. Летальные случаи от осложнений гриппа не зафиксированы.

В этом году эпидемиологи отмечают достаточно высокий уровень вакцинации. В частности, уберечься таким образом от гриппа выразили желание семнадцать тысяч жителей области, а это в десять раз больше, чем в прошлом году. Впрочем, медики предостерегают, что очередная волна гриппа может вернуться уже в феврале.