В Киеве реализуют проект Муниципальной больничной кассы

В Киеве завершены организационные работы по формированию Муниципальной больничной кассы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения, в банке “Киевская Русь” открыт расчетный счет 2600694706001, на который все, кто желает стать членом больничной кассы, могут вносить членские взносы.

По информации КГГА, для того, чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 грн. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 грн. три месяца подряд человек должен обратиться с платежными документами в офис Муниципальной больничной кассы. После этого выдается удостоверение члена больничной кассы, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Исполнительный директор благотворительной организации «Муниципальная больничная касса» в Киеве Владимир ДОЛОТ подчеркнул, что сделать членские взносы можно в любом из филиалов банка “Киевская Русь”.

Теперь планируется заключить соглашения с другими банковскими учреждениями, а также минимизировать стоимость комиссионного сбора, который будет выплачиваться из консолидированных средств Муниципальной больничной кассы.

Как сообщал УНИАН, основными заданиями Муниципальной больничной кассы являются:

- медикаментозное обеспечение членов больничных касс, в случае их заболевания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами;

- анализ и обобщение ведущего отечественного и зарубежного опыта в сфере здравоохранения;

- помощь медицинским заведениям в обеспечении лекарственными препаратами, оборудованием, аппаратурой и инструментами;

- информационная и разъяснительная работа с привлечением юридических и физических лиц, в том числе иностранных, для финансового обеспечения деятельности Муниципальной больничной кассы.

Проект “Муниципальная больничная касса” реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения столицы.

В конце прошлого года председатель КГГА Александр ПОПОВ провел встречу с руководством производителей фармацевтической продукции ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ОАО «Фармак» относительно участия в реализации программы Муниципальной больничной кассы. Руководитель КГГА выступает за то, чтобы установить прямые отношения с производителями фармацевтической продукции и исключить посредников в вопросе поставки лекарств медицинским заведениям Киева.