«МакДональдз»: ртуть не могла попасть в чизбургер

«МакДональдс» уверен в отсутствии возможности попадания ртути при приготовлении продукции компании. Об этом говорится в официальном заявлении компании, переданном УНИАН.

«В заведении «МакДональдз» (Львов, проспект Чорновила 12, перекресток с Липинского) отсутствуют приборы, содержащие ртуть. У поставщиков ингредиентов введена система контроля за отсутствием металлов и металлических предметов в продукции. Мы уверены в отсутствии возможности попадания ртути при приготовлении нашей продукции», - отмечается в заявлении.

По данным компании, в настоящее время заведение инспектируют специалисты СЭС, предварительно подтверждено отсутствие ртути в заведении.

«СЭС отбирает пробы продукции для дальнейшей лабораторной проверки и сразу сообщит о результатах. Мы будем действовать в соответствии с окончательным заключением СЭС и с безусловным приоритетом на соблюдение безопасности продукции», - заявили в компании.

Как сообщал УНИАН, в «МакДональдзе», расположенном на улице Липинского во Львове, отец приобрел ребенку чизбургер, в котором оказалась жидкость, похожая на ртуть. Отец обратился с заявлением к сотрудникам Шевченковского райотдела милиции Львова, сообщил нашему агентству источник в ГУ МВД Украины во Львовской области.

По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета, 4 января мужчина приобрел чизбургер. Попробовав его, ребенок почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В чизбургере были выявлены 15 мг жидкости, похожей на ртуть.

Эксперты проводят исследование выявленной жидкости, результаты ожидают получить уже сегодня.

На данное время этот «МакДональдс» закрыт, там работает следственно-оперативная группа в составе представителей МВД, МЧС, СЭС, врачей.