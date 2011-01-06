Полтавщина: ГАИ задержала 181 пьяного водителя

В Полтавской области за 4 дня нового года работники ГАИ задержали 181 нетрезвого водителя, что в 1,8 раз или на 83 водителя больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского облуправления ГАИ.

По ее данным, с начала года и до 16 января на территории Полтавской области проводятся целевые профилактические мероприятия под условным названием «Пьяный водитель - преступник!».

«В настоящее время работники ГАИ области для борьбы с пьянством за рулем используют 17 диагностических приборов «DragerAlkotester», которые позволяют на месте совершения правонарушения проводить обследование водителя на состояние опьянения, составлять соответствующие административные протоколы и не допустить дальнейшего движения транспорта под управлением нетрезвого водителя. Такой подход правоохранителей позволяет предупредить возможные ДТП с тяжелыми последствиями. Однако мы говорим лишь о тех, кто попал в поле зрения работников милиции. И это далеко не все водители, которые позволяют себе рисковать чужой жизнью», - отмечено в сообщении.

«За 4 дня 2010 года было задержано 98 нетрезвых водителей, а в этом году за 4 дня -181», - сказала пресс-офицер Управления ГАИ в Полтавской области Наталья ВАРЧЕНКО.

В пресс-службе отмечают, что за прошлый год на территории области произошло 92 автопроисшествия с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них 29 ДТП с пострадавшими, в которых 34 человека травмированы и 2 человека погибли.