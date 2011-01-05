Во львовском «МакДональдсе» ребенок отравился чизбургером

В «МакДональдсе», расположенному на улице Липинского во Львове, отец купил ребенку чизбургер, в котором оказалась жидкость, похожая на ртуть.

Отец обратился с заявлением к сотрудникам Шевченковского райотдела милиции Львова, сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета подтвердили информацию о том, что указанный случай имел место.

По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций горсовета, 4 января мужчина приобрел чизбургер. Съев его, ребенок почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В чизбургере было обнаружено 15 мг жидкости, похожей на ртуть.

Эксперты проводят исследование обнаруженной жидкости, результаты ожидают получить уже сегодня.

В настоящее время этот «МакДональдс» закрыт, там работает следственно-оперативная группа в составе представителей МВД, МЧС, СЭС, врачей.