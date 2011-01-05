Закарпатье: найдены три москвича, которые заблудились в горах

Сегодня в 9.25 были найдены в удовлетворительном состоянии три жителя Москвы, которые заблудились в горах на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в медицинской помощи они не нуждаются. Сейчас все трое находятся в селе Иски Межгорского района на базе отдыха "Иски".

Как сообщал УНИАН, 4 января около 20.00 трое сноубордистов (в возрасте 23-24 года) потеряли ориентир вблизи села Пилипец Межгорского района на хребте Боржавские Полонины (гора Гемба). Подразделениями Закарпатского горного поисково-спасательного отряда МЧС был организован поиск. Работы проводились в сложных погодных условиях. Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 14 человек и три единицы техники.