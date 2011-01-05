Прекращен сброс стоков в Каховское водохранилище

Сброс канализационных стоков из центральной части Каховки Херсонской области в Каховское водохранилище прекращен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области со ссылкой на начальника управления «Каховводоканал» Валерия КАНЯЕВА, 31 декабря в 11.00 был выполнен временный отвод стоков. На сегодняшний день аварийный выпуск закрыт, сброс стоков в Каховское водохранилище прекращен.

В Херсонской ОГА состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого было принято решение выделить средства на ликвидацию последствий аварии.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря в Каховке на канализационной насосной станции № 1 произошла авария, в результате которой бытовые канализационные воды попадали по аварийным сетям в Днепр.

По информации Госуправления охраны окружающей природной среды в Херсонской области, сброс канализационных стоков в Каховское водохранилище может привести весной к гибели растительности, рыб и других водных живых ресурсов.