Винниччина: двухлетний мальчик отравился растворителем

09:44, 05 января 2011
Новости регионов
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Ребенок госпитализирован

В селе Червоная Гребля Чечельницкого района Винницкой области двухлетний мальчик отравился растворителем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Винницкой области.

Вечером 3 декабря в селе Червоная Гребля мальчик из Одессы, находясь с родителями в гостях, играя, выпил неизвестное количество растворителя. Ребенок госпитализирован.

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