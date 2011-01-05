Винниччина: двухлетний мальчик отравился растворителем
09:44, 05 января 2011Новости регионов
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Ребенок госпитализирован
В селе Червоная Гребля Чечельницкого района Винницкой области двухлетний мальчик отравился растворителем.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Винницкой области.
Вечером 3 декабря в селе Червоная Гребля мальчик из Одессы, находясь с родителями в гостях, играя, выпил неизвестное количество растворителя. Ребенок госпитализирован.
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