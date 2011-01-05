Винниччина: двухлетний мальчик отравился растворителем

В селе Червоная Гребля Чечельницкого района Винницкой области двухлетний мальчик отравился растворителем.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Винницкой области.

Вечером 3 декабря в селе Червоная Гребля мальчик из Одессы, находясь с родителями в гостях, играя, выпил неизвестное количество растворителя. Ребенок госпитализирован.