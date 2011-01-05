Мариуполь: женщина-милиционер выпала из окна

В Мариуполе женщина-милиционер погибла в результате падения из окна по неосторожности.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, наповнив, что 3 января возле одного из общежитий в Мариуполе было обнаружено тело сотрудника милиции. 34-летняя женщина - капитан милиции проживала на третьем этаже общежития. Предварительно установлено, что ее смерть наступила от телесных повреждений, полученных в результате падения из окна.

Проверку проводит прокуратура Ильичевского района Мариуполя.