Мариуполь: женщина-милиционер выпала из окна
09:01, 05 января 2011Новости регионов
0
Гибель по неосторожности
В Мариуполе женщина-милиционер погибла в результате падения из окна по неосторожности.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, наповнив, что 3 января возле одного из общежитий в Мариуполе было обнаружено тело сотрудника милиции. 34-летняя женщина - капитан милиции проживала на третьем этаже общежития. Предварительно установлено, что ее смерть наступила от телесных повреждений, полученных в результате падения из окна.
Проверку проводит прокуратура Ильичевского района Мариуполя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter