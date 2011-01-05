Севастополь: построено сооружение для сферы медицины

В Севастопольской городской больнице №1 открыто вновь построенное отделение эндоваскулярной хирургии. Как передает корреспондент УНИАН, во время торжественной церемонии открытия отделения сообщено, что на строительство отделения было затрачено около 8 млн.грн. из городского бюджета, кроме того, 3,5 млн.грн. было выделено на покупку в Германии ангеографа. Специалистами подчеркивалось, что созданный ангеографический комплекс позволит делать операции на сердце при острой коронарной недостаточности, при острейшем инфаркте миокарда. Прибор также даст возможность делать операции на сонных артериях, а в дальнейшем, после подготовки соответствующего уровня специалистов, и операции на крупных сосудах. Кроме того, операционная, в который будет размещена ляпароскопическая стойка, позволит делать малоинвазивные операции без разрезов.

По утверждению руководства больницы, открытие в городе отделения «Рентгенэндоваскулярной хирургии и миниинвазивных методик» даст возможность значительному числу горожан избежать поездок в консультационные центры Киева и проводить необходимые мероприятия по диагностике и лечению кардиопатологий в Севастополе.

Председатель городской госадминистрации Валерий САРАТОВ после церемонии в интервью журналистам отметил: «Когда мы начнём лечение в этом корпусе, мы сможем избежать многих смертельных случаев, потому что здесь будут делаться самые сложные операции на сосуды, что позволит предотвращать инфаркты, инсульты. В результате удастся спасти от смерти около 100 человек в год». По утверждению губернатора, «построенное отделение является первым капитальным сооружением, построенным с 1993 года для медучреждений, позволяющим осуществлять лечение больных на новом европейском уровне».