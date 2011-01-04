Черкасчина: 2-летний малыш отравился таблетками

В городе Шпола Черкасской области умер 2-летний малыш, отравившись таблетками.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, оставленный без присмотра родителей только на несколько минут, 2-летний малыш достал из сумки матери таблетки «Кордарон» и проглотил их. Увидев, что мальчику плохо, родители срочно доставили его в реанимационное отделение Шполянской ЦРБ. Но попытки врачей спасти мальчику жизни оказались напрасными. Через два часа ребенок умер. На данное время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств отравления.

*** Кордарон - лечебный препарат, который используется в основном для лечения болезни сердца, которые сопровождается дисфункцией левого желудочка.