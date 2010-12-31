Херсонщина: дети в реанимации с тяжелым отравлением

В Херсонской области в реанимацию с признаками отравления попали четыре человека, в том числе два пятилетних ребенка

Киев. 31 декабря. УНИАН. Вчера в 21.00 в реанимационное отделение Каховской центральной районной больницы из частного жилого дома с признаками токсического отравления были госпитализированы четыре человека (из них две ребенка 2005 г.р.).

Течение заболевания госпитализированных средней степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Херсонской области.