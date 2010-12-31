Черкащина получила 7 новых автомобилей "скорой"

Семь новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил Черкасской областной больнице и районным больницам Черкасской области председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, новые кареты скорой помощи приобретены за средства государственного бюджета и переданы в Городищенский, Корсунь-Шевченковский, Катеринопольский, Тальневский, Христиновский и Чернобаевский районы и Черкасскую областную больницу.

Расширение сети пунктов неотложной медицинской помощи, по мнению С.ТУЛУБА, является важным шагом в реформировании и оптимизации отрасли здравоохранения, особенно в сельской местности. Поэтому по его поручению в области проводится работа по открытию дополнительных 15 пунктов неотложной помощи в наиболее удаленных от районных центров селах по принципу реальной возможности своевременного прибытия бригады медиков к больному.