Луганщина: в шахтерском поселке намерены закрыть больницу

С нового года в городах Красный Луч, Брянка, а также - в Антрацитовском районе Луганщины планируют на четверть сократить медперсонал и количество мест в дневных стационарах. В поселке Анненка больницу намерены вообще закрыть.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Луганского областного совета Юрий ХОХЛОВ, отметив, что семерым тысячам местных жителей, которые находятся на учете в медучреждении Анненки предлагают ездить лечиться в город - за 20 километров.

По словам Ю.ХОХЛОВА, жители Анненки, пригорода Брянки, возмущены решением городских властей закрыть местную больницу. За медицинской помощью сюда обращаются жители семи окрестных поселков, а это семь тысяч человек.

Депутат отметил, что новость о закрытии больницы бурно обсуждают и в самом медучреждении. Сейчас здесь заняты все койки. Пациенты обеспокоены, что теперь им придется платить не только за лекарства, но и за дорогу до города. Главный врач поселковой больницы успокаивает: без помощи не останется никто, больных смогут принять медицинские учреждения Брянки, а в Анненке вместо больницы уже с нового года откроют пункт скорой помощи.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе медучреждения должны принять депутаты городского совета Брянки на своем заседании в январе.