Винниччина: один человек погиб из-за обмораживания

В Винницкой области в результате обмораживания один человек погиб и один госпитализирован.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Винницкой области.

В частности, на теплосети на территории центрального рынка Ладыжина был выявлен 68-летний местный житель, погибший в результате переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения.

30 декабря около 7:00 поступило сообщение от дежурной Гайсинской районной больницы об обмораживании 56-летнего местного жителя. В состоянии сильного алкогольного опьянения пострадавший пришел к соседям и попросил вызвать скорую помощь. Каретой скорой помощи пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Гайсинской центральной районной больницы с диагнозом: обмораживание рук и ног I-II степени, общее переохлаждение.

В целом с начала зимнего периода на территории области зарегистрированы 18 случаев переохлаждения, во время которых 7 человек погибли, травмированы 11 человек, из них 1 ребенок.