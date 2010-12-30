На Херсонщине 250 нарушений эксплуатации кислородных баллонов

В лечебных учреждениях Херсонcкой области выявлены 250 нарушений эксплуатации кислородных баллонов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского территориального управления Госгорпромнадзора, во время совместных проверок, проведенных инспекторами Госгорпромнадзора, представителями МЧС, областного управления здравоохранения и райгосадминистрациями, было выявлено более 250 нарушений безопасной эксплуатации кислородных баллонов, остановлено более 30 объектов и видов работ, к административной ответственности привлечены 17 работников.

В частности, 7 больниц, доставляющих кислородные баллоны собственным транспортом, не имеют разрешительных документов на соответствующие перевозки. Также в регионе остается нерешенным вопрос освидетельствования малолитражных баллонов. Станции скорой помощи не имеют специально оборудованных помещений для их наполнения.

Проверки проводились с февраля текущего года, после того как 18 января в больнице №7 Луганска произошел взрыв кислородного баллона и погибли 16 человек.

В связи с выявленными нарушениями использование кислородных баллонов непосредственно в зданиях стационаров Херсонщины прекращено.

Всего в Херсонской области 31 медицинское учреждение эксплуатирует кислородные и другие баллоны с газом. Также 9 учреждений используют кислородные станции.