Крым: на социальные аптеки выделят 10 млн грн

В бюджете АРК на 2011 года на развитие сети социальных аптек предусмотрено 10 млн. грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

По словам министра здравоохранения АРК Сергея ДОНИЧА, к настоящему времени в Крыму созданы 9 аптечных пунктов: 3 в Симферополе, по одному в Симферопольском районе, Судаке, Белогорске, Советском и Евпатории. Всего планируется создать 34 аптечных пункта, они будут в каждом городе и районе автономии.

"Задача социальных аптек - бесплатное предоставление медикаментов ветеранам войны. В них ограничена наценка на лекарства - таким образом, государственное регулирование цен на медикаменты заставит коммерческие аптеки снижать стоимость своих товаров", - считает министр.

По его словам, в 2010 году на создание аптек и аптечных пунктов из бюджета Крыма было выделено 7,5 млн. грн., в том числе около 2,3 млн. грн. - на приобретение бесплатных медикаментов для льготников - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. "Для каждого фронтовика, а их в автономии более 17 тысяч, на лекарства предусмотрено 50 гривен в месяц - это в десятки раз больше, чем в местных бюджетах", - отметил министр.

"В бюджете республики 2011 года на эти цели предусмотрено 10 млн. грн., что на 2,5 млн. грн. больше, чем в уходящем году. Это позволит расширить количество граждан, которые смогут получать лекарства по рецепту в социальных аптеках, охватить не только фронтовиков, но и участников боевых действий", - сообщил С. ДОНИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2010 г. в Симферополе открылась первая в Крыму социальная аптека. В открывшейся аптеке представлены более 4 тыс. наименований лекарств. Ассортимент медикаментов подобран с учетом нужд ветеранов и пожилых людей.