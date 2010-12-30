В Херсоне создадут "Городской центр сердца", в котором стационарно смогут лечить одновременно 142 больных.

Как передает корреспондент УНИАН, центр создадут на базе городской больницы имени Лучанского в рамках программы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 2011 - 2013 гг., которая утверждена 28 декабря решением сессии городского совета.

На финансирование центра за 3 года планируется направить 16 млн. 86.5 тыс. грн., в т. ч. 11 млн. грн. из госбюджета, 3 млн. 275,5 тыс. грн. и 1,811 млн. грн. привлечь из других источников.