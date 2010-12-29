Виннитчина: преступления будут расследовать с помощью ДНК-анализа

В научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре при Управлении МВД в Винницкой области отныне будут проводить экспертизы с помощью метода ДНК-анализа.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, это стало возможным благодаря открытию в НДЭКЦ молекулярно-генетической лаборатории, работа которой базируется на этом методе.

Новое оснащение для НДЭКЦ было профинансировано МВД Украины. Руководителю винницкого НДЭКЦ Александру ФЕДОТОВУ вручены ключи от служебного автомобиля «Toyota-Corolla» и 30 экспертно-криминалистических чемоданов со всем необходимым оборудованием и реактивами для надлежащей работы экспертов на месте преступления.

Как отметили в управлении, метод ДНК-анализа в мировой практике применяется для доказательства причастности подозреваемого лица к преступлению по следам биологического происхождения. В качестве начального материала для выделения ДНК могут быть использованы кровь, сперма, слюна, волосы, костные ткани – любые образцы, которые содержат хотя бы несколько целых клеток. Преимуществом метода является то, что даже очень малого количества образца достаточно для проведения анализа.

ДНК-экспертизы в расследовании уголовных дел позволяют установить происхождение следа от определенного лица с высокой степенью вероятности, вплоть до идентификации личности; определить каждого из участников события в случаях, когда следы образованы путем смешивания крови нескольких человек; идентифицировать личность в случаях убийства с расчленением, установить, могут ли данные мужчина и женщина быть биологическими родителями ребенка в случаях детоубийства, кражи, подмены детей. ДНК-экспертиза позволяет также идентифицировать останки жертв катастроф, если есть близкие родственники.

Кроме того, НДЭКЦ будет проводить экспертизы по установлению отцовства, что будет стоить для граждан около 5 тыс. грн.