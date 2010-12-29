В Киевском метро смертельно травмирован рабочий
14:21, 29 декабря 2010Новости регионов
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Эскалатор начал двигаться
В Киевском метрополитене во время ремонта эскалатора смертельно травмирован рабочий.
Как сегодня сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, 28 декабря в 17.10 на станции "Лукьяновская" во время проведения работ по капитальному ремонту эскалатора № 3 был смертельно травмирован работник эскалаторной службы метрополитена.
Причины и обстоятельства несчастного случая будут установлены в ходе расследования.
Предварительная причина – начало движения эскалатора во время ремонтных работ.
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