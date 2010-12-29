Донецк: два человека пострадали от взрыва котла

В Донецке два человека пострадали в результате взрыва котла отопления в частном доме.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, взрыв котла отопления на твердом топливе произошел вчера в Киевском районе Донецка в частном одноэтажном доме с паровым отоплением.

В результате взрыва пострадали женщина, 1970 года рождения, и мужчина, 1971 года рождения. Оба с диагнозом «ожоги I-II степени тела кипятком» госпитализированы в ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. В данное время состояние здоровья пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации котла отопления (была перекрыта подача нагретой воды от бака к системе отопления).