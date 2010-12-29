Днепропетровщина: пять дней назад исчезли два рыбака

В Верхнеднепровском районе, на реке Днепр возле села Домоткань, проводятся поиски двух рыбаков (1975 и 1976 гг. рождения), которые, по словам родственников, еще 24 декабря вышли порыбачить на алюминиевой лодке и не вернулись домой.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

К поисковым работам привлечены работники Верхнеднепровского районного отдела МЧС и коммунального предприятия «Аварийно-спасательная служба на воде».