В Крыму штормовое предупреждение продлено на сутки
11:45, 29 декабря 2010Новости регионов
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Сильный снег, гололедица
Крымское управление МЧС продлило на сегодня штормовое предупреждение, объявленное на полуострове во вторник из-за ухудшения погодных условий.
«В Крыму ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололедица», - говорится в сообщении управления, которым располагает УНИАН.
Тем не менее, проезд по дорогам региона, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, обеспечен.
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