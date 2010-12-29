Сумы: 57-летний мужчина проколол плечо ручкой холодильника

В Сумах спасатели МЧС освободили 57-летнего мужчину, который проколол плечо ручкой холодильника и повис на ней.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Сумской области, сообщение о том, что житель Сум попал в беду, на телефон службы спасения «101» поступило от медиков, которые сами не смогли помочь и госпитализировать пострадавшего.

Прибыв на место события, спасатели увидели, что ручка старого поломанного холодильника прошла сквозь плечо человека так, что он повис на ней и не мог самостоятельно двигаться. В таком состоянии мужчину обнаружила жена и сразу же вызвала «скорую помощь». Но медики не смогли самостоятельно освободить человека и вызвали спасателей МЧС. Спасатели при помощи специального оборудования срезали ручку и передали пострадавшего медикам.

Мужчина находился в шоковом состоянии и не смог объяснить, как он попал в такую ситуацию.