В Крыму утвердили Программу развития физкультуры и спорта

ВР Крыма утвердила Программу поддержки семьи, молодежи, развития физкультуры и спорта в АРК на 2011-2014 гг.

Симферополь. 28 декабря. УНИАН. Верховная Рада Автономной Республики Крым утвердила Программу поддержки семьи, детей, молодежи, развития физкультуры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в АРК на 2011-2014 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на внеочередной сессии крымского парламента 28 декабря.

Приоритетными направлениями Программы являются создание условий для функционирования социально благополучной семьи и демографического развития, защита прав детей, формирование имиджа Крыма как всеукраинской детской здравницы, социальное становление молодежи, развитие массового спорта и спорта высших достижений, популяризация здорового образа жизни, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Программа рассчитана на 2011-2014 годы и должна быть реализована путем проведения основных мероприятий, предусмотренных в приложениях к ней. Для реализации Программы объединяются усилия республиканских и иных структур, прежде всего, органов местного самоуправления всех уровней, районных государственных администраций в АРК, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта АРК.

В результате выполнения Программы ожидается, в частности, увеличение коэффициента рождаемости (на 1 тыс. населения) с 12,0 в 2010 году до 15,3 в 2014 году; уменьшение соотношения количества разводов к количеству заключенных браков с 46% в 2010 году до 37% в 2014 году; увеличение количества семей, снятых с социального сопровождения с положительным результатом, ежегодно на 3%; снижение количества беспризорных и безнадзорных детей к 2012 году - на 75%, к 2014 - на 95%; снижение уровня социального сиротства ежегодно на 5%; увеличение до 2015 года количества детей, усыновленных гражданами Украины, ежегодно на 2%.

Кроме того, реализация Программы предполагает 50% охват старшеклассников автономии услугами профориентации, снижение количества безработных из числа молодежи на 35%; снижение количества незанятого населения минимум на 8% в год; увеличение числа лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом (до 20% от общего количества населения); обеспечение максимального участия крымских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, Всемирных и Интеллимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

Также в результате выполнения Программы ожидается обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в различных сферах жизнедеятельности; повышение гендерной культуры населения, уровня правовой грамотности, социально-правовой защищенности населения в сфере гендерной политики; уменьшение числа правонарушений, связанных с торговлей людьми.

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины, бюджета АРК, местных бюджетов, в пределах ежегодно выделяемых ассигнований, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.