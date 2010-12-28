В Киеве на фонтаны выделили больше денег, чем на больницы

Киев запланировал направить на ремонт фонтанов в следующем году на 5 млн. грн. больше, чем на реконструкцию больниц к Евро-2012.

Так секретарь депутатской фракции «Республика Киев» в Киевском городском совете, секретарь комиссии по вопросам образования и науки Алексей ДАВЫДЕНКО прокомментировал проекты бюджета и Программы социально-экономического развития столицы на 2011 год, сообщили УНИАН в пресс-службе «Республики Киев».

А,ДАВЫДЕНКО отметил, что, согласно проектам, в 2011 году планируется направить 19,7 млн. грн. на ремонт четырех фонтанов в центральной части города – на Майдане Незалежности, улицах Крещатик и Красноармейская.

«Киев взял пример с Харькова, который выделил безумные средства на приобретение скамей для метрополитена, и предусмотрел более 19 млн. грн. на ремонт четырех фонтанов в центре города в рамках подготовки к Евро-2012. В то же время на ремонт и реконструкцию больниц к тому же таки Евро предусмотрено всего 14 млн. грн. Возникает вопрос, как так могло произойти?», - интересуется А.ДАВЫДЕНКО.

Также депутат отметил отсутствие в проекте бюджета муниципальных надбавок учителям и врачам в размере 20% должностного оклада и 50% - руководителям медицинских и образовательных заведений.

«Несмотря на заверение руководителей профильных управлений в сохранении этих надбавок, цифры бюджета говорят о другом. Так, рост заработной платы киевских педагогов и медиков в 2011 году состоится только за счет увеличения размера минимальной зарплаты по стране, но совсем не благодаря муниципальным надбавкам», - констатировал секретарь фракции «Республика Киев».

А.ДАВЫДЕНКО отметил, что вместо этого бюджет «позаботился» о сохранении средней заработной платы депутатов ликвидированных райсоветов, которые нуждаются в трудоустройстве. На эти цели даже предусмотрена субвенция из Государственного бюджета в размере 388 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Киевсовет планирует рассмотреть проект бюджета столицы на 2011 год и принять его за основу. Проект документа предусматривает доходы в размере 16,371 млрд. грн. и расходы в объеме 16,275 млрд. грн., то есть профицит бюджета будет составлять около 119 млн. грн.