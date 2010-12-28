Нашли женщину, что задушила и выбросила в мусор своего младенца

В Херсоне милиция установила личность женщины, которая в феврале этого года задушила и бросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, работники Суворовского райотдела милиции г. Херсон установили личность матери новорожденного мальчика, тело которого нашли 4 февраля 2010 года в мусорном баке по проспекту 200 лет Херсона.

Напомним, что ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет, голова обмотана скотчем. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины “Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка”.

В ходе расследования установлено, что матерью погибшего ребенка является 37-летняя женщина без определенного места жительства. Ее тело было обнаружено 16 марта в брошенном доме по ул. Краснофлотской. Согласно акту судебно-медицинского исследования, она умерла от абсорбирующей пневмонии.

В соответствии с заключением молекулярно-генетической экспертизы от 29 октября подтверждено биологическое материнство умершей в отношении новорожденного ребенка.

17 декабря текущего года вынесено постановление о закрытии уголовного дела в связи со смертью лица, совершившего преступление.