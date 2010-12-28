Сумщина: в руках продавщицы взорвался китайский радиоплеер

В одном из продовольственных магазинов г. Ахтырка произошел несчастный случай: в руках продавщицы взорвался радиоплеер китайского производства.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник ССО Ахтырского горотдела УМВД Украины в Сумской области Ирина ТОВМА, в дежурную часть Ахтырского ГО поступило сообщение диспетчера службы МЧС о том, что в магазине, расположенном по улице Красноармейской, произошел взрыв. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что одна из продавщиц по пути на работу нашла радиоплеер, который находился в манжете из-под мобильного телефона. Находку женщина принесла в магазин. Радиоплеер показала двум своим коллегам, которые готовились к началу рабочего дня. Женщины начали крутить в руках находку и пытались включить радио. Во время включения, в результате замыкания батарей, радиоплеер взорвался в руках одной из женщин.

«Взрыв был незначительный, будто бы взорвалась электрическая лампочка - был глухой хлопок», - рассказала продавщица, которая стояла неподалеку.

От взрыва корпус радиоплеера разорвало на мелкие части. Части устройства нанесли легкие телесные повреждения в виде царапин рук и лица двум продавщицам.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказали неотложную квалифицированную помощь пострадавшим, а одна из женщин была направлена для госпитализации в больницу г. Харькова, поскольку в ее левый глаз попали части пластмассового корпуса радиоустройства.

На место происшествия были вызваны эксперты взрыво-технической службы милиции.

В результате экспресс-анализа было установлено, что никаких взрывчатых веществ в радиоплеере не было. Взрыв произошел в результате термического действия, то есть перегрева, который был вызван замыканием отсыревших батарей.

«Случаи взрыва аккумуляторных батарей и электротоваров случаются. Причиной этого может стать неправильное использование, низкое качество товара, неполадки в самом устройстве. Также батареи могут взорваться, если они отсырели. Был такой случай, когда батареи взорвались в фотоаппарате. Поэтому при покупке таких приборов необходимо обращать внимание на качество товара», - рассказал владелец магазина электротоваров.