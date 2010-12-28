Сегодня ночью в Харьковской области в результате пожара погиб младенец, которого мать оставила в пылающей квартире.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла в селе Елизаветовка Лозовского района в одной из квартир на первом этаже 4-этажного жилого дома.

В квартире жила женщина 1971 года рождения с 6-месячным младенцем. Поздно вечером в понедельник соседи услышали запах дыма и вызвали спасателей. На момент приезда матери в квартире не было. Днем она спала, а когда проснулась от запаха дыма просто убежала из квартиры.

Пожар был ликвидирован в 00.34. На месте пожара было выявлено тело 6-месячного мальчика.

Предварительной причиной пожара определено нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов, сообщили в пресс-службе,